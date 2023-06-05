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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

США ввели санкции против семи россиян и компании-производителя керамики

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США внесли в санкционный список семь россиян за предполагаемые попытки дестабилизации ситуации в Молдавии, сообщил американский Минфин в понедельник.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) сегодня поместило под санкции семь членов российской группировки, связанной с разведывательными структурами, за их причастность к кампании по дестабилизации... в Молдавии. Также в список внесена компания, которой владеет одно из попавших под санкции лиц", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Как утверждают в американском Минфине, мера направлена на "противостояние попыткам России оказать зловредное влияние в Молдавии".

Санкции вводятся против Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева и принадлежащей ему керамической мастерской Perko Julleuchter, Юрия Маколова, Константина Сапожникова, Анны Травниковой. В Минфине полагают, что эти люди пытались дестабилизировать обстановку в Молдавии.

Занесение в санкционный список OFAC предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций.

США РФ OFAC Молдавия
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