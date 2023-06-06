Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Российское Минобороны сообщило об уничтожении восьми танков Leopard ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении восьми танков Leopard ВСУ на южно-донецком направлении.

В течение дня 5 июня украинская армия продолжила наступление, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южно-донецкого направления, говорится в сообщении.

По данным министерства, украинская сторона понесла существенные потери в технике - всего было уничтожено 28 украинских танков, из них восемь танков Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

В ведомстве уточнили, что по ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.

Минобороны РФ ВСУ Leopard
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Остановлено наступление ВСУ на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ

Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС

Летальные случаи отравления алкоголем зафиксированы в Нижегородской области

Что произошло за день: понедельник, 5 июня

Росалкоголь заблокировал оборот продукции ООО "Анди" после отравления людей сидром

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о сдерживании попыток ВСУ атаковать на южно-донецком направлении

В Ульяновской области из-за отравления сидром умерли 16 человек

В Самарской области МВД проверяет магазины и склады после массового отравления сидром

Два человека отравились сидром в Удмуртии

Два человека отравились сидром в Удмуртии

В МИД РФ заявили, что Москва пока не видит перспектив продления "зерновой сделки"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });