Российское Минобороны сообщило об уничтожении восьми танков Leopard ВСУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении восьми танков Leopard ВСУ на южно-донецком направлении.

В течение дня 5 июня украинская армия продолжила наступление, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южно-донецкого направления, говорится в сообщении.

По данным министерства, украинская сторона понесла существенные потери в технике - всего было уничтожено 28 украинских танков, из них восемь танков Leopard производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

В ведомстве уточнили, что по ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.