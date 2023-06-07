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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Приморского края, которого заподозрили в передаче украинской разведке сведений о военных объектах региона. Задержанному предъявлено обвинение, он арестован.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, подозреваемый, "действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края".

Он стал фигурантом дела о госизмене (ст. 275 УК), ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

ФСБ Украина Приморский край
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