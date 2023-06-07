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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

"Ростелеком" и ЦИК создали новую избирательную платформу к выборам 2024 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новая избирательная платформа, которая будет использоваться на выборах президента в 2024 году, будет протестирована в ходе предстоящих этой осенью региональных выборов, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

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"Вместе с ЦИК завершили работу по созданию новой избирательной платформы, которая вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах президента в 2024", - сказал Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На замечание президента, что глава ЦИК ожидает высоких темпов в этой работе, Осеевский отметил: "Мы начнем уже, видимо, тестирование осенью, но в целом все сроки согласованы, намечены". "Мы их, безусловно, выполним", - пообещал глава "Ростелекома".

ЦИК Ростелеком
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