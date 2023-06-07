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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

ЦИК разрешил 24 регионам провести в сентябре электронное голосование

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В сентябре 2023 года 24 региона примут участие в дистанционном электронном голосовании на выборах различного уровня, решили члены Центризбиркома на заседании 7 июня.

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"О проведении ДЭГ на выборах, которые должны быть назначены на 10 сентября, эти 24 заявки. 11 (членов комиссии) - за, один - против, принято", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в регионах, которые подали заявки на проведение ДЭГ на федеральной платформе, проживает более 20 млн потенциальных избирателей, которые могли бы голосовать дистанционно. Из них более 15 млн избирателей имеют сопоставимую с ГАС "Выборы" учетную запись на портале госуслуг. С учетом Москвы и их избирателей, которые имеют такие сопоставимые записи, в общей сложности это 21,5 млн потенциальных избирателей.

При этом заявки охватывают более 300 выборов, 10 из которых - выборы высших должностных лиц регионов и заксобраний.

Среди регионов, которые отозвали заявки на проведение ДЭГ, - Хакасия, Забайкальский край, Самарская, Кировская, Ульяновская, Омская, Ленинградская области, отметила глава ЦИК.

Как сообщается в постановлении ЦИК, ДЭГ будет проводиться, в частности, на выборах губернатора Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской областей; на дополнительных выборах депутата Госдумы восьмого созыва по одному из одномандатных избирательных округов Крыма и Липецкой области, а также на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов; на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области; на выборах депутатов Ярославской областной Думы и других.

Перед выборами ЦИК проведет испытания системы ДЭГ с нагрузкой, сообщил замглавы комиссии Николай Булаев.

"Мы будем пытаться уйти за 10 млн (избирателей по нагрузке) для того, чтобы понять, насколько надежно система работает", - сказал он.

По его данным, почти 50% избирателей в стране живут в зоне доступности ДЭГ. Исходя из статистики по участию в электронном голосовании, ЦИК предполагает, что в онлайн-голосовании на выборах в текущем году примут участие порядка 5 млн избирателей.

"Такой нагрузки федеральная платформа никогда не испытывала, но в этом году выделены дополнительные финансовые ресурсы на создание более мощного контура безопасности и резервирования больших мощностей для того, чтобы мы могли обеспечить по крайней мере двукратный запас для того количества избирателей, которые могут прийти. Минимальная нагрузка, мы рассчитываем, на 5 млн, и есть двукратный и более запас платформы для голосования", - отметил он.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав более 20 субъектов и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти.

Центризбирком Элла Памфилова ДЭГ Николай Булаев
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