Один человек погиб при украинском обстреле города на севере Запорожья

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В результате обстрела города Молочанск на севере Запорожской области со стороны вооруженных сил Украины погиб один человек, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб.

"В результате артиллерийского обстрела ВСУ Молочанска в доме 83 по улице Луговой один человек скончался от травм, не совместимых с жизнью, еще один получил ранения различной степени тяжести", - сказал он.

О двух пострадавших в результате обстрела города из системы залпового огня HIMARS стало известно ранее в среду. Были зафиксированы попадания по территории литейного цеха завода.

Молочанск - прифронтовой населенный пункт в Запорожской области, который часто подвергается украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности.