Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Один человек погиб при украинском обстреле города на севере Запорожья

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В результате обстрела города Молочанск на севере Запорожской области со стороны вооруженных сил Украины погиб один человек, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб.

"В результате артиллерийского обстрела ВСУ Молочанска в доме 83 по улице Луговой один человек скончался от травм, не совместимых с жизнью, еще один получил ранения различной степени тяжести", - сказал он.

О двух пострадавших в результате обстрела города из системы залпового огня HIMARS стало известно ранее в среду. Были зафиксированы попадания по территории литейного цеха завода.

Молочанск - прифронтовой населенный пункт в Запорожской области, который часто подвергается украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности.

Запорожская область Молочанск ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ назвал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" ударом по "зерновой сделке"

Совфед одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

Херсонские власти ожидают в ближайшие часы пика подъема воды в Алешках

Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Военная операция на Украине

В Курской области после взрывов на подстанции без электричества остались два села

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });