При обстреле запорожского Молочанска пострадали два человека

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Город Молочанск на севере Запорожской области попал под обстрел, два человека были ранены, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

"Сегодня около 9:00 ВСУ обстреляли город Молочанск. По имеющейся информации, пострадали два человека", - сказал он.

По предварительной информации, обстрел велся из РСЗО HIMARS. Зафиксированы попадания на территории литейного цеха завода.

Молочанск - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности.