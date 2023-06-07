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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

При обстреле запорожского Молочанска пострадали два человека

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Город Молочанск на севере Запорожской области попал под обстрел, два человека были ранены, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

"Сегодня около 9:00 ВСУ обстреляли город Молочанск. По имеющейся информации, пострадали два человека", - сказал он.

По предварительной информации, обстрел велся из РСЗО HIMARS. Зафиксированы попадания на территории литейного цеха завода.

Молочанск - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ВСУ Молочанск Украина Запорожская область
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