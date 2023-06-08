Путин поддержал намерение губернатора Орловской области Клычкова идти на выборы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Орловской области Андрея Клычкова идти на выборы главы региона.

"Нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов вашей работы и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать вас", - сказал Путин в ходе встречи с Клычковым.

Он назвал удовлетворительными показатели в работе губернатора: "всё стабильно, надёжно развивается".

Президент добавил, что Клычкову следует обратить внимание на развитие медицины в регионе. "В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов. Объём у вас достаточно большой. Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области", - сказал Путин.