РПЦ сообщила о передаче Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По благословению патриарха Кирилла при посредничестве Русской православной церкви по просьбе венгерской стороны в четверг состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения, сообщает сайт РПЦ.
Отмечается, что эта акция была обусловлена "побуждениями христианского человеколюбия".
От Московского патриархата в ней приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Антоний и советник патриарха протоиерей Николай Балашов.