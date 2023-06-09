Герасимов заявил, что координация усилий Москвы и Пекина стабилизирует обстановку в мире

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Координация усилий Москвы и Пекина оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, считает начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на переговорах по видеоконференцсвязи с начальником объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли.

"Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил России и Китая должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности", - заявил Герасимов.

"Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере", - сказал Герасимов, которого в пятницу цитирует Минобороны РФ.

Герасимов пригласил китайского коллегу посетить Россию.

"Убежден, что ваш большой опыт будет способствовать как развитию вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Герасимов Лю Чжэньли.

По его словам, важное значение для развития взаимодействия в оборонной сфере имел визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву в апреле.

"Высоко ценим тот факт, что после назначения на должность в качестве первой страны для своей зарубежной поездки генерал-полковник Ли Шанфу выбрал Россию, как это сделал и председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший в марте нашу страну с государственным визитом", - сказал Герасимов.

По его словам, лидеры России и Китая подтвердили, что "российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне".

"На фоне происходящих мировых событий принятые решения формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности, которые были зафиксированы в совместном заявлении наших лидеров, включая вопросы углубления военного сотрудничества", - заявил Герасимов.

Он отметил, что углублению контактов в оборонной сфере способствуют совместные военные учения на двусторонней основе, в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс".

7 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что стратегические самолеты России и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом российская авиация использовала китайский аэродром.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов", - отметило Минобороны РФ 7 июня.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран", - говорилось в официальной информации Минобороны РФ.

Россия и Китай с 2019 года регулярно проводят совместное патрулирование стратегическими самолетами воздушного пространства в АТР. Кроме того, Москва и Пекин проводят военно-морские учения.

Россия проводит ряд военных учений с Китаем, это реакция на наращивание военного потенциала США в АТР, заявлял Герасимов в декабре 2022 года.

"Это сотрудничество - закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе. Вместе с тем мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в регионе никаких союзов и новые разделительные линии. Учения проводим в строгом соответствии с международным правом", - сказал тогда Герасимов.