Оверчук заявил, что переговоры об общих рынках нефти и газа ЕАЭС не ограничены временем

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Переговоры о создании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе будут идти столько времени, сколько потребуется для принятия оптимального решения, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, отвечая на вопрос о перспективах создания общих энергорынков к 2025 году, как это предусмотрено договором ЕАЭС.

"Мы не ограничены временем. Мы будем переговоры вести ровно столько, сколько потребуется, чтобы это было приемлемое решение", - сказал он журналистам в кулуарах Евразийского конгресса.

По словам вице-премьера, сейчас переговоры о формировании общего рынка газа и общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС ведутся на уровне экспертов.

Он отметил, что когда ставилась задача формирования общих энергорынков "взгляды на то, как будет развиваться рынок, были совершенно другие, но развитие пошло немножко другим путем, поэтому это требует переосмысления".

"Для нас главное, чтобы это был эффективный рынок, который отражал бы те реалии, которые сложились", - подчеркнул Оверчук.

РФ по-прежнему придерживается позиции приоритетности долгосрочных двусторонних договоров месту странами-участницами союза. "Это наша позиция - что остаются долгосрочные двусторонние договоры, которые в принципе показали свою эффективность, показали прогнозируемость с точки зрения поставщиков, с точки зрения потребителей, поэтому это система, которая доказала, что она работающая", - заявил замглавы правительства РФ.

Сейчас действует договор о ЕАЭС, предусматривающий формирование к 2025 году общих рынков союза, в том числе рынков газа и нефти и нефтепродуктов. На прошедшем в мае заседании Высшего Евразийского совета президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал темпы согласования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. "По ряду важнейших вопросов внутренней повестки евразийской интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно. Прежде всего, речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка", - заявил он.