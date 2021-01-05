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Соглашение об общем рынке нефти ЕАЭС подготовят в 2021 году

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Соглашение об общем рынке нефти и нефтепродуктов ЕАЭС подготовят в 2021 году, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.

"Продолжается обсуждение проектов соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза и единых правил доступа к услугам систем транспортировки нефти и нефтепродуктов. Работа по подготовке обоих документов будет завершена в 2021 году", - сказал Петришенко в интервью газете "Республика" во вторник.

Он напомнил, что договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих рынков электроэнергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов. "Сейчас идет активная работа по созданию названных рынков, и уже можно констатировать, что на данном этапе стороны могут договариваться по интересующим их вопросам. Например, в 2020 году Беларусь, Армения и Кыргызстан ратифицировали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка союза, Россия и Казахстан завершают внутригосударственные процедуры", - рассказал вице-премьер.

В ноябре 2020 года Высший Евразийский экономический совет утвердил план мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов в нефтяной сфере.

"Конечно, существуют рабочие моменты, когда по отдельным вопросам эксперты расходятся во мнениях. Но это естественно, поскольку в рамках других интеграционных объединений мы еще ничего столь детального не создавали и национальные законодательства у всех имеют свои особенности", - отметил Петришенко.

ЕАЭС Белоруссия Игорь Петришенко

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