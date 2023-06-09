Минобороны РФ сообщило о продолжавшихся попытках наступления со стороны ВСУ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в течение минувших суток вели попытки наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, "в районе Времевского выступа подразделениями группировки войск "Восток" отражено четыре атаки противника, проводимых силами до двух батальонных тактических групп, усиленных танками, в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселка, Сторожевое и Нескучное Донецкой народной республики".

На запорожском направлении, сообщил Конашенков, "решительными и грамотными действиями подразделений российских войск, ударами авиации и огнём артиллерии в течение суток отражены две атаки украинских войск в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области".

"Кроме того, южнее города Орехов Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"Ударами оперативно-тактической авиации группировки войск "Восток" поражены резервы противника в районах населенных пунктов Гуляй Поле, Омельник и Преображенка Запорожской области", - сказал он.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки, - сообщил Конашенков, - составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции".

Российские военные ведут активные действия в районе Марьинки и Авдеевки в ДНР, заявил Конашенков.

"Южной" группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Химик, Красногоровка, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики", - сообщил он.

Конашенков добавил, что "вклинений в нашу оборону не допущено".

Ночью был нанесен удар высокоточным оружием по складам ВСУ с техникой и боеприпасами, заявил Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", - сообщил он.

"В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий", - сказал представитель министерства.

Российские военные сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 в Запорожской и Херсонской областях.

По словам Конашенкова, в течение суток российскими военными перехвачены две украинские крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Конашенков сказал, что российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.

"В районе города Дзержинск Донецкой народной республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Гуляй поле Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны", - сообщил представитель министерства.

По данным Конашенкова, в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках уничтожили 13 украинских беспилотников.