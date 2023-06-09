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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Пожар на складе ГСМ в Уфе локализован на площади 500 кв. м

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Уфе пожар на складе горюче-смазочных материалов локализовали на площади 500 квадратных метров, сообщили в МЧС Башкирии.

Там уточнили, что прибывшие по вызову пожарные увидели, что горит одноэтажное кирпичное здание размером 40х20 м и горят емкости с ГМС на путях необщего пользования, примыкающего к железнодорожной станции Уфа.

Вокзал и станция не пострадали, информация о пострадавших уточняется. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы распространения огня нет.

Ранее в Минздраве Башкирии сообщили, что один человек получил ожоги и госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте пожара работают передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС для замера предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и эксперт испытательной пожарной лаборатории

Причина пожара устанавливается, отметили МЧС.

Проверку случившегося начала Уфимская транспортная прокуратура, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

МЧС Уфа Минздрав Башкирия
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