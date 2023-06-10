Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

Финансирование нацпроекта "Демография" в этом году возросло до 924 млрд руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На реализацию национального проекта "Демография" в 2023 году предусмотрено свыше 900 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами о ходе реализации нацпроекта "Демография", ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Она отметила, что в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 18 объектов социального обслуживания в 16 регионах на 2 060 койко-мест. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 2 объекта - в Курской области и в Республике Бурятия.

Кроме того, в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 80 объектов спорта, подчеркнули в секретариате Голиковой.

Ранее Голикова сообщала, что в 2022 году на реализацию нацпроекта "Демография" было предусмотрено 747 млрд рублей.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

Днепр вернется в свое русло после разрушения ГЭС в Херсонской области к 16 июня

В Колумбии четверых детей нашли в джунглях через 40 дней после авиакатастрофы

В Колумбии четверых детей нашли в джунглях через 40 дней после авиакатастрофы

Две украинские баллистические ракеты сбиты в Крыму

Открытое горение на складе ГСМ в Уфе ликвидировано

Открытое горение на складе ГСМ в Уфе ликвидировано

Заявление Банка России: Ставка собирается в путь

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры

Что произошло за день: пятница, 9 июня

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Собянин официально стал кандидатом на выборы мэра от "Единой России"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });