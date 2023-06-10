Финансирование нацпроекта "Демография" в этом году возросло до 924 млрд руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На реализацию национального проекта "Демография" в 2023 году предусмотрено свыше 900 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами о ходе реализации нацпроекта "Демография", ее слова привели в аппарате вице-премьера.

Она отметила, что в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 18 объектов социального обслуживания в 16 регионах на 2 060 койко-мест. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 2 объекта - в Курской области и в Республике Бурятия.

Кроме того, в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию 80 объектов спорта, подчеркнули в секретариате Голиковой.

Ранее Голикова сообщала, что в 2022 году на реализацию нацпроекта "Демография" было предусмотрено 747 млрд рублей.