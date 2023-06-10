Семь человек попали в больницу после обрушения шапито в Ленинградской области

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В результате ЧП в цирке-шапито во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали семь человек, сообщается в субботу в телеграм-канале администрации региона.

"Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово. Пятеро из них - несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавших удовлетворительное.

Первоначально сообщалось об одной пострадавшей - девочке-подростке.