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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Минобороны РФ сообщило о применении ударных беспилотников на двух направлениях

Также в министерстве заявили о применении вертолетов Ка-52 "Аллигатор" против бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о применении ударных беспилотников для поражения позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях.

"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом", - говорится в сообщении Минобороны РФ, которое распространило соответствующее видео.

По словам российских военных, в результате удара огневая точка ВСУ на южно-донецком направлении была уничтожена.

Также в воскресенье Минобороны РФ сообщило о применении ударных дронов против ВСУ на запорожском направлении и опубликовало кадры уничтожения украинского опорного пункта.

В воскресенье Минобороны России опубликовало кадры применения ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" против бронетехники ВСУ на запорожском направлении.

"Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, вскрыв выдвижение бронетехники противника, нанесли удар управляемыми ракетами. В результате точного попадания три единицы боевых бронированных машин ВСУ уничтожены вместе с экипажами", - говорится в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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