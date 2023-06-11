Российские военные сообщили о безуспешных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение минувших суток предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, "в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники".

Конашенков сообщил, что нанесено поражение "1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" Донецкой народной республики".

"На запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" за сутки отражены три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области", - сообщил Конашенков.

В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области, сообщил он, "нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ".

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Российские военные ведут активные действия в районе Марьинки и Авдеевки, заявил Конашенков.

"Южной" группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка", - заявил он.

Конашенков сообщил, что "вклинений в нашу оборону не допущено".

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 310 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубица Д-30.

Он также заявил, что в ДНР уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Новомлынск уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 30 военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-20.

Конашенков сообщил, что на красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в ЛНР и ДНР.

"Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Морского", - сказал представитель военного ведомства.

По его словам, потери армии Украины на этом направлении составили: более 50 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б"", - сказал Конашенков.

В Минобороны РФ сообщили об ударах по командным и наблюдательным пунктам украинских бригад в Запорожской области и Донецкой народной республике.

"В районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Рай-Александровка, Предтечино Донецкой народной республики и Малая Токмачка Запорожской области поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения", - сказал он.

Средствами противовоздушной обороны в районе Осокоровки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, сказал Конашенков. По его словам, за сутки российскими военными перехвачены пять украинских снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Конашенков заявил, что в ДНР, ЛНР и Запорожской области за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников.

По словам Конашенкова, российской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесены удары по 91 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах.

Представитель Минобороны РФ заявил, что с начала специальной военной операции уничтожены 442 украинских самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 9900 танков и других боевых бронемашин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, 10885 единиц специальной военной автомобильной техники.