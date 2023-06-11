Пожар произошел на территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пожар начался в воскресенье в здании на Арсенальной набережной Петербурга, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

"В 19:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, 7. В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв.метров", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали, отмечают в ведомстве. В тушении задействованы три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Согласно открытым источникам, на Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший комплекс СИЗО "Кресты". В конце мая УФСИН по Петербургу и Ленинградской области передал здания бывшего изолятора ДОМ.РФ.

"Кресты" - одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, было открыто в Петербурге в 1892 году. Здания комплекса внесены в реестр объектов культурного наследия народов РФ.