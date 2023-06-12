Землетрясение магнитудой 4,1 произошло возле Северных Курил
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Сейсмическое событие произошло в понедельник утром по местному времени. Его эпицентр находился в 89 км юго-восточнее Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир.
Очаг сейсмособытия залегал на глубине 101 км под морским дном.