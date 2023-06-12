В Евразийской экономической комиссии заявили об устранении большей части торговых барьеров в ЕАЭС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Евразийском экономическом союза за последний год удалось устранить восемь из 11 торговых барьеров, сообщил в понедельник гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на официального представителя Совета Евразийской экономической комиссии Ию Малкину.

"По оставшимся трем барьерам идет активная работа, подготовлены соответствующие проекты нормативных актов", - сказала Малкина, которую цитирует телеканал.

Представитель ЕЭК также подчеркнула, что "эта тема постоянно находится в центре внимания на заседаниях межправсовета", отметив, что, в частности, в рамках такой работы "по итогам встречи в Сочи на минувшей неделе подписано 14 документов".