Питьевая вода в населенных пунктах Херсонской области соответствует нормам

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Питьевая вода в населенных пунктах Херсонской области, по итогам исследования отобранных специалистами Роспотребнадзора проб, соответствуют нормативным показателям, сообщили в ведомстве.

"С нарастающим итогом с 7 июня отобрана 101 проба питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морской воды в Республике Крым и Херсонской области, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также пробы донных отложений. Питьевая вода соответствует нормативным показателям", - сообщили журналистам в ведомстве.

Также, согласно результатам исследований, не отмечается негативного влияния на качество воды водоносного горизонта.

В службе заверили, что специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области. Проводятся исследования проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.