Президент РФ сообщил, что Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В разрушении Каховской ГЭС виновата украинская сторона, которая целенаправленно била по гидроэлектростанции ракетами HIMARS, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Кто виновен - понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету, мы не фиксировали больших взрывов. Но дело в чем: перед тем, как разрушение произошло, они целенаправленно "Хаймарсами" били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чем все дело", - сказал Путин на встрече с военкорами во вторник.

Он добавил, что МЧС РФ очень активно и слаженно работает над устранением последствий разрушения Каховской ГЭС.

"Там очень активно сейчас работает МЧС. И военные работают активно, местные органы власти. Я вот недавно с руководителем, исполняющим обязанности главы Херсонской области, Сальдо разговаривал. Он говорит: "Скажу вам честно, мы удивлены. Мы никогда не видели такой слаженной работы", - отметил Путин.