Пассажирские перевозки возобновились на погранпереходе Покровка-Жаохэ в Хабаровском крае

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - После трехлетнего перерыва и снятия антиковидных ограничений возобновлена работа пассажирского сообщения на пункте пропуска через государственную границу Покровка-Жаохэ (КНР), сообщает Минтранс Хабаровского края в среду.

"На пункте пропуска Покровка перевезены первые 28 пассажиров. На сегодняшний день две компании готовы предоставлять услуги по регулярным рейсам по направлению "Лучегорск-Жаохэ" и по маршруту "Бикин-Жаохэ" и две компании по нерегулярным перевозкам на основании заказов", - говорится в сообщении.

Ранее из-за пандемии коронавируса сообщение Покровка - Жаохэ было блокировано. В июле 2022 года пункт пропуска между Россией и КНР возобновил работу. В сторону Жаохэ и обратно ходил паром, его вместимость – четыре грузовых автомобиля. Пропускная способность погранперехода – 25 грузовых машин в сутки. Понтонная переправа в зимний период была открыта в январе этого года.

В этом году паромное сообщение возобновилось с 5 мая.