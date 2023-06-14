Шойгу проверил несение дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Сергею Шойгу доложили, что с увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра - в четыре раза, определение назначения иностранных космических аппаратов - в два раза", - сказано в сообщении.

Командующий Космическими войсками Александр Головко доложил Шойгу "технические и функциональные характеристики, а также перспективы дальнейшего развития нового объекта", информирует Минобороны.

"Глава российского военного ведомства проверил организацию боевого дежурства расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов", - говорится в пресс-релизе.

Шойгу доложили, "что новая станция обладает уникальными возможностями по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов в околоземном космическом пространстве", сказано в сообщении.

По словам Головко, "с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза, а минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 сантиметров, а время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска сократилось в два раза".

"Генеральный конструктор - заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов подчеркнул, что на сегодняшний день мировых и российских аналогов специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных объектов космических объектов нет", - говорится в пресс-релизе.