Законопроект о снятии судимости за поступление на службу по контракту коснется и отказников

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Положения законопроекта о снятии уголовной ответственности по ряду статей с тех, кто пойдет служить в Вооруженные силы, коснутся и отказников, заявил на пленарном заседании председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Этот закон, мы полагаем, будет распространяться, в том числе, и на тех, кто совершил воинские преступления, и тех самых пятисотых как раз", - сказал он.

В военном лексиконе 500-ми, как правило, называют отказников, которым по Уставу, приказу или контракту положено находиться в местах боевых действий, но которые при этом отказываются это делать и разрывают контракт, а также дезертиров.

Госдума приняла в первом чтении проект закона № 378326-8, закрепляющий правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Законопроект в парламент внесли 13 июня председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина, председатель комитета по госстроителсьтву Совета Федерации Андрей Клишас.