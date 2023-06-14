Город Куйбышев в Новосибирской области остался без воды из-за аварии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи с аварией, оставившей без воды город Куйбышев в Новосибирской области, сообщает надзорное ведомство региона.

"Прокуратурой организована проверка в связи с аварийным отключением 13 июня 2023 года водоснабжения в г. Куйбышев. Установлено, что отключение города от водоснабжения произошло в результате порыва сетей", - говорится в сообщении.

Место аварии установлено, ведутся работы по ремонту сетей. Подвоз воды организован.

В прокуратуре региона "Интерфаксу" уточнили, что под отключение попал весь город.

Население Куйбышева, по данным сайта администрации города, - около 45 тыс. человек.