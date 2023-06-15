ФМБА разрабатывает новые антидоты к отравляющим веществам для нужд Минобороны РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к клиническим исследованиям двух новых универсальных антидотов к отравляющим веществам для министерства обороны России, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Мы продолжаем разработки. И уже в этом году есть два универсальных новых препарата для антидотной терапии - для токсического отека лёгких и для токсического судорожного синдрома. И мы сейчас уже приступаем к клиническим исследованиям. Поэтому в этой части агентство тоже старается делать все, что может помочь нашим бойцам", - сказала Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой транслировали на "России 24" (ВГТРК) в четверг.

По ее словам, научные подразделения ФМБА в 2022 году "для РХБЗ войск (войска радиационной, химической и биологической защиты - ИФ) разработали несколько принципиально новых антидотов к отправляющим веществам".

"И новые радиопротекторные препараты, и некоторые симптоматические препараты, - они все в удобной форме в преднаполненных шприцах или для быстрого введения через рот. Фактически новая укладка, которую мы сделали по заказу министерства обороны, уже готова, очень удобно ею пользоваться. Все самое основное здесь есть - и от химических, и от радиационных факторов", - сообщила глава ФМБА.