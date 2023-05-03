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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Росстат понизил оценку уровня бедности в стране в 2022 году до 9,8% с предварительной оценки в 10,5% (была опубликована в марте). Уточненная оценка приводится на сайте статслужбы.

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Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году, по уточенным данным, составила 14,3 млн человек против 15,3 млн человек по предварительной оценке

В 2021 году уровень бедности в стране оценивался в 11%, численность бедных - в 16 млн человек.

"Уточнение показателя относительно оперативной оценки связано в первую очередь с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год, которое проводилось Росстатом в январе - феврале 2023 года во всех регионах страны (охват: 60 тыс. домашних хозяйств, опрошено более 100 тысяч человек, являющихся непосредственными получателями доходов от трудовой деятельности и социальных выплат). Также была получена дополнительная информация из административных источников и банковская статистика, уточнены данные об обороте розничной торговли и общественного питания", - объяснили в Росстате.

До 2022 года минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ИФ). В июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, по которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

Росстат Владимир Путин
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