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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Сбербанк планирует повысить зарплату сотрудникам с 1 июля

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк с 1 июля 2023 года планирует повысить зарплату сотрудникам на 10%, сообщил в пятницу журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.

"Прошлый год для нас был очень тяжелым, и мы, в том числе сильно экономили на зарплатах персонала, в первую очередь, конечно, менеджмента. Рядовые сотрудники у нас не пострадали, но прошлый год был очень непростым для остальной части команды", - сказал Греф.

В 2023 году Сбербанк решил восстановить индексацию. "То, что мы не сделали в прошлом году в части персонала, в этом году мы возвращаем в нормальное русло", - отметил он.

"Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты, и мы можем себе позволить повысить зарплату сотрудникам", - заявил Греф.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году снизилась до 270,5 млрд рублей с рекордных 1,246 трлн рублей прибыли в 2021 году.

Сбербанк ожидает, что в 2023 году чистая прибыль превысит докризисный уровень.

Герман Греф Сбербанк
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