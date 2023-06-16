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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

"Роскосмос" определился с обликом перспективной орбитальной станции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия определилась с обликом перспективной Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Облик (Российской орбитальной) станции определен", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Россия накопила громадные компетенции в области пилотируемой космонавтики и закрывать это направление – безхозяйственно и антигосударственно. Потому особое внимание мы уделяем научному наполнению и эффективности проведения будущих экспериментов российской орбитальной станции", - сказал он.

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

12 апреля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что эскизный проект РОС будет готов летом 2023 года.

10 апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.

Роскосмос Юрий Борисов
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