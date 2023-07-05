Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-24" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-23" осенью этого года, сообщила в среду российская госкорпорация "Роскосмос".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 00:17 по московскому времени и проработали 1130,8 секунды, выдав импульс величиной 1,85 м/с", - говорится в сообщении.

"В результате, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 км и составила 417,9 км", - отмечается в нем.

Запуск корабля "Союз МС-24" к МКС запланирован на 15 сентября 2023 года. Он доставит на станцию космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорала О'Хару.

За все время полета МКС проведена 341 коррекция высоты ее орбиты, в том числе 189 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

Также в "Роскосмосе" сообщили, что приземление корабля "Союз МС-23" с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, астронавтом NASA Франциско Рубио намечается 27 сентября 2023 года.

На борту МКС в настоящий момент продолжают работу российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.