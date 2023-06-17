Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Якутии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 в Республике Саха (Якутия), сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Аварийную посадку совершило воздушное судно Ми-8 в 90 км от Якутск. На борту находились 21 пассажир и 4 человека экипажа. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении телеграм-канала управления.

К месту происшествия готовится вылет спасателей региональной поисково-спасательной базы. В готовности также находится Ми-8 МЧС РФ с 10 спасателями.

Со своей стороны, в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что вертолет перевозил рабочих. "Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, из-за технической неисправности аварийно сел в Якутии", - сказали в экстренных службах.

Там отметили, что "причиной аварии стал отказ редуктора основного винта".

Вертолет, по предварительным данным, перевозил вахтовиков с алмазного месторождения.