Жертвами падения машины с обрыва в Кабардино-Балкарии стали три человека

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль Mersedes-Benz сорвался в обрыв на автодороге "Чегем-2-Булугну" в Кабардино-Балкарии, три человека погибли, сообщило в субботу управление МВД по КБР.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, автомобиль упал с обрыва и загорелся, "в результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью".

Тела погибших передали следственно-оперативной группе ОМВД России по Чегемскому району.