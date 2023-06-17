Путин провел неформальную беседу с африканскими лидерами перед началом переговоров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про ПМЭФ и российскую экономику, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про форум, который состоялся, и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков.

После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав африканской делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.

Накануне африканская делегация посетила Киев и провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.