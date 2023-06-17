Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Путин провел неформальную беседу с африканскими лидерами перед началом переговоров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про ПМЭФ и российскую экономику, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про форум, который состоялся, и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков.

После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав африканской делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.

Накануне африканская делегация посетила Киев и провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дмитрий Песков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"

Что произошло за день: суббота, 17 июня

Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права

Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права

Путин заявил на встрече с главами стран Африки о готовности к диалогу по украинской проблематике

Задержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке Лена

Задержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке Лена
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВС Украины

Песков опроверг сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

Песков опроверг сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

Бывший завод Nissan в Петербурге начал сборку автомобилей Lada

ПМЭФ-2023

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Якутии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });