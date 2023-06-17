Встреча Путина с африканской делегацией завершилась

После нее российский президент пригласил гостей на прогулку на катере

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с главами африканских государств завершилась, продлившись почти три часа.

"По окончанию встречи президент предложил главам делегаций предпринять прогулку на катере по заливу до Петергофа", - сказал пресс-секретарь российского лидера Песков.

Переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее Песков сообщил журналистам, что перед переговорами Путин провел с лидерами стран Африки долгую неформальную беседу.

В переговорах принимали участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали, президент Замбии Хакаинде Хичилема, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.

Встреча была главным образом посвящена обсуждению африканского мирного плана по Украине и зерновой сделки.

Накануне африканская делегация посетила Киев и провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.