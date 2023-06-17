Лавров заявил о заинтересованности стран Африки в урегулировании ситуации на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Страны Африки хотят посодействовать справедливому урегулированию ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Была встреча, которую попросили наши африканские друзья. Инициатива принадлежит президенту ЮАР господину Рамафосе. Он был в составе делегации из семи африканских стран, которые представляли более широкий круг стран континента, заинтересованных в том, чтобы постараться оказать содействие в достижении справедливого урегулирования по ситуации, которая сложилась на Украине и вокруг Украины", - сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что предложение стран Африки не конкурирует с другими инициативами, в частности китайской.

"Они (африканские страны - ИФ) подчеркивали, что эта инициатива - президент Рамафоса зачитал 12 пунктов - не конкурируют ни с какими другими, прежде всего они выделяли известные 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад. И выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки и которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов и чтобы все принципы Устава ООН во всей совокупности и взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь", - сказал глава российского МИД.

По его словам, лидеры африканских государств высказались против односторонних санкций, "чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе".

"Именно эти принципиальные подходы мы разделяем. Мы знаем, как наши китайские коллеги после того, как их спецпредставитель посещал несколько стран, в том числе РФ, сказали, что Китай заинтересован в том, чтобы европейские страны обратили свое внимание на корни этого конфликта и сконцентрировались бы на том, чтобы устранить истинные, глубинные причины происходящего и обеспечили бы справедливую, стабильную архитектуру европейской безопасности", - подчеркнул Лавров.

"Это ровно то, чего мы добивались долгие годы и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию Минских договоренностей", - резюмировал он.