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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Песков заявил о желании РФ продолжить диалог со странами Африки по урегулированию на Украине

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Диалог с представителями африканских стран по их мирной инициативе по урегулированию на Украине будет продолжен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегации, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин. Эта работа будет продолжаться, в том числе, и на саммите "Россия-Африка", который состоится через месяц в Санкт-Петербурге", - сказал Песков журналистам в понедельник по итогам переговоров в субботу.

Дмитрий Песков Украина Африка
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