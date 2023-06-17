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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Москва разделяет подходы африканской мирной инициативы по Украине, заявили в МИД РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия разделяет принципиальные подходы африканской мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине, которые совпадают с китайскими предложениями, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Они (африканские страны) подчеркивают, что эта инициатива не конкурирует ни с какими другими. Прежде всего, они выделяли 12 пунктов позиции КНР, которая была представлена пару месяцев назад. И выделяли те части этой китайской инициативы, которые им близки и которые заключаются в том, чтобы в мире не было двойных стандартов, чтобы все принципы устава ООН во всей их совокупности, во всей их взаимосвязи уважались и претворялись в жизнь, чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделимой в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем", - сказал Лавров журналистам в субботу.

По его словам, российская позиция излагалась не раз и в данном случае России скрывать нечего. "В отличие от наших бывших западных партнеров, не заставляем никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран", - подчеркнул министр.

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