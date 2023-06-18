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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Круизный теплоход сел на мель в Астраханской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань, сел на мель в Астраханской области, с пассажирами все в порядке, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Судовой ход судна не нарушен, пробоин нет, утечка нефтепродуктов отсутствует.

Как уточнили в МЧС, из Ахтубинска для снятия теплохода с мели следует буксир, ориентировочное время прибытия 14:00.

Астраханская область
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