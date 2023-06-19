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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Штормовое предупреждение продлено в Северной Осетии

Штормовое предупреждение продлено в Северной Осетии
Фото: Пресс-служба АМС Владикавказа/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сильные дожди с грозой и градом прогнозируются в Северной Осетии в ближайшие дни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики в понедельник.

В РоссииРежим ЧС введен во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии из-за подтопленийЧитать подробнее

"Штормовое предупреждение продлено: 20-21 июня местами по территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой есть риск подъема уровня воды в реках и сели малого объема в горах.

Как сообщалось, накануне сильные дожди и шквалистый ветер спровоцировали отключение электричества и подтопления в нескольких населенных пунктах Северной Осетии. Во Владикавказе и Пригородном районе введен режим ЧС.

Глава республики Сергея Меняйло сообщал, что экстренные службы в оперативном порядке восстанавливают обрывы на линиях электропередачи, ликвидируют аварии на объектах водо- и газоснабжения.

Северная Осетия
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