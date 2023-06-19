Новогодние праздники в России в 2024 году продлятся с 1 по 8 января

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минтруд РФ подготовил проект постановления правительства, которым предлагается в следующем году на майские праздники отдыхать два раза по четыре дня - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января включительно, при этом 31 декабря будет выходным днем, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, проектом постановления предлагается следующий механизм переноса: выходные 6 (суббота) и 7 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предлагается также перенести дни отдыха с 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник), со 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник), с 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).

Таким образом, предлагается установить в будущем году следующие дни отдыха: с 1 по 8 января (сами новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года); с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая; с 9 по 12 мая; 12 июня; с 3 по 4 ноября; с 29 по 31 декабря.

В пресс-службе добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Там напомнили, что, согласно трудовому кодексу, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.

"Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году", - пояснили в ведомстве.