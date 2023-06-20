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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Почти 700 подстанций и 350 км ЛЭП восстановлены в белгородском Шебекине

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ходе восстановления энергетической инфраструктуры в городе Шебекино, нарушенной обстрелами со стороны Украины.

"Энергетической инфраструктуре (ударами ВСУ - ИФ) был нанесен мощнейший урон: горел энергетический узел, были отключены 682 трансформаторных подстанции. В кратчайшие сроки к работе приступила группировка быстрого развертывания. На помощь белгородским коллегам прибыли бригады из других регионов. Аварийные бригады сделали практически невозможное - за короткий срок восстановили 350 км линий электропередачи и 688 подстанций разного уровня напряжения. Построен новый центр питания и 7,5 км линий", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что в настоящее время электроснабжение в Шебекине восстановлено, остаются адресные заявки от жителей.

"По населенным пунктам округа работа тоже идет - практически везде есть свет, за исключением населенных пунктов на самой границе, где оперативная обстановка пока не позволяет провести масштабные ремонтные работы", - сообщил Гладков.

Жители Шебекинского городского округа массово покинули свои жилища в начале текущего месяца на фоне постоянных украинских обстрелов. Есть погибшие и пострадавшие, также частично разрушены жилой фонд и инфраструктура. Белгородские власти организовывают выезд для всех желающих покинуть приграничную территорию. Для эвакуированных обустроены пункты временного размещения в областном и районных центрах.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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