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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Межконтинентальные ракеты "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс", сообщило в среду Минобороны России, продемонстрировав соответствующие кадры.

"Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения РВСН в ходе учения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, условные диверсанты провели минирование маршрутов движения военной и специальной техники РВСН, отмечается в релизе.

"Для решения поступившей вводной были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы. На полевых позициях применялись беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов движения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" и обнаружения диверсионных разведывательных групп", - сообщили в военном ведомстве.

Условные диверсанты были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы, им не удалось сорвать подготовку ракетчиков к выполнению учебно-боевой задачи, добавили в Минобороны.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

Минобороны РФ Алтайский край Ярс
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