Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за сутки

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных за истекшие сутки с украинской стороны

"В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка - выпущено 19 снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение села", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В Валуйском городском округе, по его информации, снарядами "Града" обстреляли село Казинка - зафиксировано 15 "прилетов". Силами ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.

По хутору Леоновка выпущено 15 снарядов "Града". Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка.

В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый - зафиксировано семь "прилетов". Обошлось без последствий.

В Грайворонском горокруге по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину села Вязовое - зафиксировано 12 "прилетов". В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Муром выпущено пять минометных и восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов городского круга пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.