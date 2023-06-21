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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Российских детей будут просвещать о минно-взрывных травмах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Фонд защиты детей, совместно с Минобороны РФ, подготовит программу просвещения детей по минно-взрывным травмам, а Московский государственный психолого-педагогический университет подготовит программу по реабилитации детей, которые были участниками войны, сообщила директор департамента Минпросвещения РФ в сфере государственной политики и защиты прав детей Лариса Фальковская.

"В рамках СВО я приведу просто два примера. Уже есть предложения, в том числе план мероприятий. Фонд защиты детей, которым сейчас руководит Дмитрий Лиханов, совместно с Минобороны, будет готовить программу просвещения для детей по минно-взрывным травмам", - сообщила Фальковская в ходе заседания круглого стола комитета Госдумы.

Она пояснила, что данная мера будет особенно актуальна в будущем, "когда вся территория будет освобождена". "Важно на упреждение работать. Коллеги уже со своей стороны, как фонд, заключили соглашение с Минобороны и будут готовить соответствующую программу", - пояснила Фальковская.

Она также сообщила, что по заданию Минпросвещения Московский государственный психолого-педагогический университет готовит сейчас программу по комплексной психолого-педагогической реабилитации детей свидетелей военных действий.

"То есть тех детей, которые каждый день чувствуют на себе тревогу, слышат эти сигналы, те дети, которые вынуждены в укрытиях находиться. Причем это дети и новых субъектов РФ и те дети, которые проживают на приграничных территориях", - подчеркнула директор департамента.

Минобороны Минпросвещения Лариса Фальковская
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