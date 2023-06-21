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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон об административной ответственности за нарушение режима военного положения.

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Так, КоАП дополняется статьей 20.51, согласно которой нарушение режима военного положения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 руб. до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Если же нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

Закон также уточняет порядок задержания автотранспортных средств.

Совет Федерации
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