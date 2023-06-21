Совфед одобрил закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон об административной ответственности за нарушение режима военного положения.

Так, КоАП дополняется статьей 20.51, согласно которой нарушение режима военного положения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 руб. до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Если же нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

Закон также уточняет порядок задержания автотранспортных средств.