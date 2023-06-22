Сальдо счел возможным восстановить движение между Крымом и Херсонской областью за несколько дней

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что движение через административную границу между Крымом и областью вблизи Чонгара, где украинским обстрелом поврежден мост, может быть восстановлено за несколько дней.

"Сюда уже направлены из Ростовской области специалисты-строители... Уже через часов пять здесь будут строители, которые определят степень разрушения и что нужно, чтобы быстрее сделать. Я, как инженер-строитель, вижу, что здесь несколько дней - и будет восстановлено здесь движение привычное", - сказал Сальдо журналистам в четверг.

Он отметил, что повреждение моста внесет некоторые коррективы и неудобства, но не изменит ход специальной военной операции.

Как сообщалось, мостовые сооружения на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара попали в ночь на четверг под обстрел со стороны вооруженных сил Украины. По предварительной информации, использовались английские ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие, автомобильное движение остановлено.

На севере Крыма действуют пункты пропуска в Херсонскую область в районе двух городов - близ Джанкоя (через херсонский Чонгар) и Армянска.