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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Власти Крыма заявили о стабильной ситуации с ГСМ в регионе

Власти Крыма заявили о стабильной ситуации с ГСМ в регионе
Архивное фото
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Крым обеспечен горюче-смазочными материалами, эта сфера не пострадает из-за ограничений в движении через поврежденный ночью мост на административной границе между Херсонской областью и полуостровом, сообщил министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь.

"Полуостров полностью обеспечен горюче-смазочными материалами. Логистика работает в обычном режиме", - сказал он журналистам в четверг.

Коринь добавил, что все публикации в соцсетях на тему нехватки топлива в Крыму не соответствуют действительности.

Как сообщалось, мостовые сооружения на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара попали в ночь на четверг под обстрел со стороны Украины. По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие, автомобильное движение остановлено.

На севере Крыма в последнее время действуют пункты пропуска в Херсонскую область в районе двух городов - близ Джанкоя (через херсонский Чонгар) и Армянска.

Крым Херсонская область
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