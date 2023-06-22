Российский МИД раскритиковал слова посла Израиля в Киеве о поиске Украиной своих героев

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ подвергли критике заявления посла Израиля в Киеве Михаила Бродского о поиске Украиной своих героев и собственной идентичности.

Ранее Бродский в интервью израильскому интернет-порталу ITON-TV заявил, что взгляд израильской стороны "на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев".

При этом он отметил, что "Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев".

"Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость", - заявил Бродский, добавив, что, по его мнению, "остановить этот процесс, если реально смотреть на вещи, сегодня невозможно".

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти высказывания, напомнила о национальной политике Организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера, и отметила, что "если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля".

"Никто не имеет право на таких героев", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что после этих высказываний израильского посла "ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста и бровью не повела". "Про Холокост надо помнить не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда. И не только в отношении одной национальности или религии, а в отношении всех", - заявила Захарова.